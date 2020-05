De la Tour e mummie riapre Palazzo Reale

Diciassette anni di botte, maltrattamenti e stalking. Di stupri e di abusi, di umiliazioni, ai danni della ex moglie. Una «situazione ad elevato rischio di degenerazione criminale» per la quale è stata applicata - su proposta del questore - la sorveglianza speciale da parte della polizia con prescrizioni specifiche. È la misura presa a tutela di una donna vittima per 17 anni di maltrattamenti da parte dell'ex marito, italiano, 48enne che, nel 2018, ha già riportato una condanna per maltrattamenti in famiglia, ma che nonostante questo «ha perseverato nel vessare l'ex moglie con azioni riconducibili al reato di stalking». Assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto riferiscono i poliziotti, «in passato ha selvaggiamente picchiato la donna sino a farla svenire, con una violenza tale da rendere necessaria l'asportazione chirurgica della milza». L'uomo ha intrattenuto una relazione anche con la figlia della compagna, che per decenni ha maltrattato e perseguitato e dalla quale è nata una figlia. In un'occasione, infastidito dal pianto della bambina, gli ha coperto

la faccia con delle coperte per non sentirla piangere e «in un'altra occasione ha segregato la donna e la figlia di soli tre anni all'interno di una stanza di circa 4 metri quadrati, per oltre due settimane».

Elementi, «dai quali emerge chiaramente una radicata propensione alla violenza», che hanno consentito l'applicazione della misura di prevenzione. Per lui divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalle vittime, dovendo mantenersi ad almeno un chilometro. In caso contrario, sarà arrestato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 05:01

