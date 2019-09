De Gregori, i successi con un'intera orchestra

Un'orchestra per il Principe e le sue canzoni. Una nuova cornice sinfonica per brani entrati ormai nella memoria collettiva. Stesera e domani al Teatro degli Arcimboldi, le ultime due date della tournée De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live.

«Ci saranno quaranta elementi con me sul palco. L'orchestra sarà arrangiata dallo Gnu Quartet. Ecco, per chi vuole ascoltare dal vivo i miei classici, sarà l'occasione giusta, per ascoltarli anche in versione inedita», aveva raccontato il cantautore romano presentando la tournée. «È un tipo di concerto che non ho mai fatto nella mia vita. Lo spettacolo che portiamo in scena mischia tessuti musicali, è una contaminazione tra i generi. La struttura, la spina dorsale delle canzoni però non è cambiata. Alla fine, è un po' come avere dei figli, sempre diversi: ogni sera, per ogni data vesto queste canzoni in un modo o in un altro, però alla fine sempre figli miei sono».

Ora, quell'idea, diventata realtà, si chiude con l'accompagnamento sul palco dalla Gaga Symphony Orchestra, dallo Gnu Quartet e della sua band, quella che lo affianca da sempre. La scaletta propone alcuni classici della produzione di De Gregori: da Buonanotte fiorellino a Rimmel, da Generale a Pablo, da La leva calcisitica della classe 68 a Bufalo Bill.

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

