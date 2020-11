Dda: «Il virus non ha ucciso il racket»

In nove mesi di pandemia zero denunce per usura ma le indagini dicono il contrario. Lo ha spiega la responsabile della Dda (direzione distrettuale antimafia) di Milano Alessandra Dolcini alla presentazioone dello studio di Confcommercio Milano sulla Criminalità ai tempi del Covid. Durante periodo ci sono state indagini che hanno fatto emergere «evidenti interessi» da parte degli usurai «ad acquistare esercizi commerciali a costo vile». Il magistrato ha sottolineato che il 90, 91% di chi ha risposto alle domande dello studio ha detto che, in caso di tentativi estorsivi, denuncerebbe. «Ottime intenzioni vorrei però vedere i vostri associati alla prova dei fatti». Sempre dalle indagini si evince che «ci sono dei commercianti che, nonostante siamo in un periodo di profonda crisi, pagano il pizzo: cifre contenute, 500, 1000 euro ma pagano». E Confcommercio denuncia che sono raddoppiate, durante il virus, le proposte «irrituali» di aiuto economico, dall'acquisto dell'azienda a un valore inferiore a quello di mercato alla cessione delle quote aziendali. Dal sondaggio (411 imprese) emerge che dal 9% di giugno le richieste sono salite al 19% di oggi.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA