MILANO - Lavoro, silenzio e amore. Il day after di Mauro Icardi ha visto l'ex capitano, chiamatosi fuori dalla trasferta di Vienna in Europa League perché provato dalla decisione dell'Inter di togliergli la fascia di capitano a favore di Samir Handanovic, presentarsi regolarmente ieri mattina ad Appiano Gentile per allenarsi con gli altri nerazzurri che non hanno partecipato al match in Austria, perché infortunati o non inseriti nella lista Uefa. Icardi ha svolto fisioterapia (come postato sui social). In attesa di capire se domenica giocherà contro la sua ex Sampdoria, Maurito ha augurato buon San Valentino su Instagram, con una foto insieme alla moglie-procuratrice Wanda Nara. Ma ieri sera ecco il post sui social dell'ex capitano, alle 22,10: «Meglio stare zitti che apparire idioti». Mah... (M.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA