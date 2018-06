Davide M. Ruffolo Ammissioni sulle contestazioni dei pm e una frase che certifica

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. RuffoloAmmissioni sulle contestazioni dei pm e una frase che certifica il sistema corruttivo messo in piedi dal costruttore romano Luca Parnasi: «È vero, pagavo tutti i partiti politici». Questo, in sintesi, il contenuto dell'interrogatorio-fiume a cui è stato sottoposto l'imprenditore finito agli arresti lo scorso 13 giugno nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma.Undici lunghe ore, divise in due giorni di audizione, in cui Parnasi ha detto la sua verità. Mazzette che, avrebbe spiegato, venivano pagate per «rimuovere gli ostacoli burocratici e mantenere buoni rapporti» con i politici in generale. L'atteso incontro tra l'ex presidente di Eurnova e i magistrati (il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pubblico ministero Barbara Zuin) era iniziato mercoledì alle ore 16 nel carcere di Rebibbia e, salvo una breve sosta verso le 19.30, era proseguito fino alle 22. Nonostante le quasi 6 ore, l'appuntamento è stato rinviato alle 9.30 di ieri e, al fine di esaurire i numerosi punti all'ordine del giorno, è proseguito fino all'ora di pranzo. Al centro delle domande del pm in questi sfiancanti due giorni, erano finite prima le tangenti mascherate da consulenze corrisposte nei confronti dell'avvocato Luca Alfredo Lanzalone (ex presidente di Acea vicino al Movimento 5Stelle), poi i finanziamenti ai diversi partiti politici.Per il primo punto, quello delle consulenze, gli inquirenti avrebbero chiesto conto di specifici episodi. In particolare quella giudicata assolutamente inutile e assegnata per finalità corruttiva per l'assistenza legale stragiudiziale per i rapporti con il Comune di Marino per la costruzione dell'Ecovillage fruttata 90mila euro. Riguardo ai finanziamenti ai partiti, invece, sarebbero state affrontate specifiche donazioni di denaro finite agli atti dell'inchiesta. Proprio su questo punto i pm avrebbero contestato a Parnasi un'intercettazione finita agli atti dall'indagine in cui aveva raccontato, inconsapevole di essere ascoltato dagli investigatori: «Sulle elezioni spenderò qualche soldo. E' un investimento che devo fare molto moderato rispetto a quanto facevo in passato quando ho speso cifre che manco te lo racconto però la sostanza è che la mia forza è quella che alzo il telefono...».Soldi donati a tutto l'arco politico e che, ora, verranno passati ai raggi X dalla Procura di Roma per capire se si fosse trattato di erogazioni di natura lecita o meno.