Dave Matthews energetica Band

Loro sono da ascoltare più dal vivo che su disco: sono i ragazzi della Dave Matthews Band che nel live trovano la loro forza migliore. Merito di tutti i musicisti, ma soprattutto di colui che dà il nome al collettivo: Dave Matthews. Chitarrista e compositore: sudafricano di Johannesburg ma naturalizzato americano, è lui la vera anima di questa macchina da concerto, capace di suonare anche per tre ore senza mai perdere il senso del ritmo, mixando blues, rock e funk. È il gruppo con maggior numero di biglietti venduti per concerti dello scorso decennio, con quattordici album dal vivo in discografia dagli anni Novanta. Stasera arrivano sul palco del Forum, addirittura dopo quattro anni di assenza discografica. Il nuovo disco, quello che portano per gran parte in scaletta, si intitola Come Tomorrow, ed ha raggiunto i vertici della classifica di Billboard: Bibbia del rock statunitense. E chi ha comprato il biglietto potrà scaricare l'album: un regalo che la Dave Matthews Band fa ai suoi fan. (M.Lev.)

