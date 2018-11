Dava in affitto case fantasma e spariva con la caparra

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un mago della truffa, un professionista del raggiro che aveva affinato la tecnica dell'immobile fantasma: agganciava vittime con annunci immobiliari in rete, concordava la consegna di 2-3 mensilità e poi spariva con i soldi, lasciando al malcapitato la scoperta di non poter accedere all'appartamento. Luca Biron, milanese di 33 anni, mercoledì è stato bloccato dalla polizia dopo essere stato riconosciuto da una delle sue ultime vittime, una 23enne che gli aveva anticipato tre affitti per una bella casa in zona Sempione da 1500 euro al mese. La ragazza lo ha incrociato per caso in viale Papiniano: impossibile pr lei dimenticare la faccia del truffatore. Quando gli agenti lo hanno identificato hanno scoperto che al suo nome erano legate altre sette notifiche provenienti da diverse procure d'Italia. Una riguardava una condanna a 4 anni, un mese e un giorno per altre truffe. Biron è molto noto alle forze dell'ordine, sono tanti gli articoli in rete che parlano di lui e delle sue imprese da truffatore, come quella delle stufe a pellet vendute e mai consegnate ai clienti.(S.Gar.)riproduzione riservata ®