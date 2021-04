«Dateci i cellulari». Due ragazzi accoltellati dal branco

Greta Posca

Ancora baby gang, ancora rapine tra giovanissimi. E questa volta anche le coltellate, e due ragazzi finiti in ospedale con ferite plurime da arma da taglio. Nonostante le ferite se la caveranno. Sono ricoverati in codice giallo al Policlinico e al Niguarda. Ed è caccia al branco di cinque o sei elementi che li ha circondati e aggrediti nei pressi del boschetto di Rogoredo.

La violenza è scoppiata in pieno giorno, alle 15,30: all'uscita della metro gialla di San Donato, tra via Marignano e via Impastato, i due amici - un 18enne italiano e un tunisino di 20 anni - appena arrivati in città da Crema, dove risiedono, è stata circondata dal gruppetto di giovanissimi che ha intimato di consegnare cellulari e soldi. I ragazzi hanno tentato di resistere, ma arrivati all'altezza del parcheggio taxi di via Impastato due del gruppo di aggressori hanno sfoderato i coltelli e li hanno colpiti più volte. Poi il gruppo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

I ragazzi feriti sono stati soccorsi da un'automedica e da due ambulanze del 118. I soccorritori hanno ridotto l'entità delle lesioni e poi li hanno trasportati al pronto soccorso del Niguarda e del Policlinico. Sul posto è intervenuta la polizia. Una delle ipotesi è che la coppia - entrambi sono incensurati - stesse cercando di raggiungere il boschetto di Rogoredo per acquistare droga. Secondo le prime indagini, non conoscevano gli aggressori. La polizia ha acquisito le registrazioni delle telecamere della zona per risalire ai movimenti della gang e cercare di individuarne i componenti.

