Daspo, psicodramma in Comune

Simona Romanò

Il daspo urbano sul modello salviniano sbarca in Consiglio comunale ed è scontro. A far le barricate non è il centrodestra, bensì La maggioranza che si è spaccata. E il risultato è stato una complicata maratona notturna per arrivare all'approvazione del documento.

L'elenco delle zone soggette a daspo da Porta Venezia alle zone vicino agli ospedali San Carlo, San Paolo, Niguarda - è stato ampliato dalla giunta Sala, ma il giro di vite sulla sicurezza non piace a tutti nella sua compagine. L'ala più a sinistra, quella di Milano progressista, si è sfilata dal voto. «Sosteniamo un diverso paradigma culturale rispetto alla delibera» ha detto la sua rappresentante, Anita Pirovano. Parole forti anche dal consigliere comunale di Milano in Comune, Basilio Rizzo: «Sono infuriato per questo provvedimento attacca - non avete colto il messaggio che rimette in discussione valori fondanti per alcuni di noi, come la solidarietà e il rispetto di chi sta peggio. È una colpa gravissima, che spezza il legame con una parte della città, che credo sia stata parte del successo di questa amministrazione».

Sono 180 gli emendamenti depositati: il più importante per la maggioranza, che ha tranquillizzato i consiglieri del Pd inizialmente contrari alla delibera, è quello che «toglie i mendicanti dalle persone soggette a daspo». L'inizio del dialogo è partito proprio da questo presupposto. Il documento, però, spaccature nella maggioranza a parte, passerà grazie al voto di Forza Italia e Lega. A tentare di mediare è il sindaco Giuseppe Sala: «Fino a ora a Milano il daspo non è servito a nulla. La questura ne ha dati dieci in un anno». Quindi, «proviamo a modificare un po' le norme - prosegue Sala - per vedere se può diventare più efficace. Ci muoviamo facendo dei tentativi. Non siamo certi che diventerà più efficace ma vogliamo provarci. Certamente non è una cosa muscolare, questa ma di buon senso».

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

