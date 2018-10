Daspo ai parcheggiatori abusivi

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore Garzillo

Per sei mesi non potranno più entrare nell'area della stazione Centrale né attraversare le vie limitrofe. Prevede questo il Daspo urbano disposto dal questore Marcello Cardona nei confronti di tre parcheggiatori abusivi che da tempo avevano trasformato il perimetro dello stazione nel loro posto di lavoro.

Sono un siciliano di 73 anni, un calabrese di 62 e un lombardo di 49, tutti con precedenti e residenti stabilmente a Milano da decenni. Uno aveva ricevuto quattro multe dalla polizia locale, gli altri erano stati sanzionati ben sei volte. Chiedevano agli automobilisti il pagamento per il presunto lavoro da parcheggiatore, a differenza di altri colleghi non usavano le maniere forti. Non minacciavano di danneggiare l'auto in caso di mancato pagamento, ma molti automobilisti - forse temendo di trovarsi la vettura danneggiata - preferivano sborsare uno o due euro.

Il Daspo è un provvedimento del questore in applicazione della legge nazionale sulla sicurezza del 2017, si applica in violazione del codice della strada o se la persona è ritenuta pericolosa socialmente, per esempio avendo un comportamento molesto o minaccioso nei confronti dei passanti. Proprio come accaduto con i tre di Centrale. Dall'inizio dell'anno sono stati 11 i Daspo urbani a Milano: cinque nei confronti di parcheggiatori illegali, due per ubriachi sorpresi a infastidire i passanti a Cadorna, tre per commercianti abusivi e uno per un accattonaggio sempre sulle scale della stazione.

Il primo a essere colpito era stato un uomo a Legnano nel 2017, poi era toccato a due persone a Sesto San Giovanni. Di recente la questura si è occupata di altri due parcheggiatori italiani di 54 e 69 anni: il primo lavorava in piazzale Freud (davanti alla stazione di Garibaldi) e a maggio ha ricevuto anche una denuncia per estorsione, l'altro è stato bloccato lo scorso giugno a Lampugnano.