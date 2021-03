Danilo, il tuttofare di Pirlo È l'uomo dei quattro ruoli

Timothy Ormezzano

Si chiama Danilo Luiz da Silva e risolve problemi. Sì, come il mister Wolf di Pulp Fiction. È lui il miglior antidoto per l'emorragia di giocatori che da inizio anno sta colpendo la Juve. Il brasiliano risolve i problemi numerici di una squadra falcidiata dai ko. Danilo è il giocatore di gran lunga più impiegato dalla Juventus: 35 partite giocate su 39 con 2941 minuti all'attivo, 160 minuti in più di Cristiano Ronaldo secondo. Ed è sicuramente Danilo il giocatore maggiormente migliorato rispetto all'anno scorso. Sarri aveva svelato le sue doti di leader, dicendo che la voce del brasiliano nello spogliatoio bianconero si sente eccome, ma è con Pirlo che l'ex di Porto e Manchester City ha fatto il salto di qualità.

Risultando un jolly preziosissimo. Dove lo metti sta, e si comporta egregiamente. In questa stagione abbiamo già visto Danilo all'opera in quattro ruoli: terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale e ultimamente addirittura mediano. Contro la Lazio e domenica scorsa a Cagliari ha tappato un buco a centrocampo, svolgendo con incredibile disinvoltura un mestiere non suo.

Domenica prossima, allo Stadium contro il Benevento, Danilo tornerà a fare l'esterno destro, vista l'assenza dello squalificato Cuadrado.

Insomma, Danilo si è preso la Juve stregando Pirlo, che ne ha spesso tessuto le doti: quantità, qualità e soprattutto intelligenza tattica. La classe operaia in paradiso. Il jolly sudamericano si è guadagnato prima lo status di titolarissimo e poi quello di incedibile. La Juve l'anno prossimo farà pieno affidamento in lui.

Ci sono invece due giocatori, al momento ai box, retrocessi dallo status di intoccabili a quello di non incedibili. Il primo è Demiral, che ha estimatori in Premier League e insiste (comprensibilmente) per giocare con maggiore continuità. L'altro è Bentancur, sceso ampiamente al di sotto degli alti standard frequentati l'anno scorso. La sua cessione garantirebbe una ricchissima plusvalenza alla Juve, pronta a investire il tesoretto su Locatelli.

