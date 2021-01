Daniele Petroselli

Una stracittadina di Coppa Italia tra Inter e Milan da non snobbare. Ma che anzi può dire davvero tanto per entrambe. Parola di Walter Novellino, mister ma soprattutto ex del Milan dal 1978 al 1982.

Arriva il derby di Coppa. Cosa dobbiamo attenderci?

«Per il Milan sarà utile per vedere come sta anche l'ultimo arrivato Mandzukic, su cui punta molto. Ma in generale è una sfida importante, che può avere risvolti anche in chiave campionato. Entrambe sono alla ricerca di conferme, ma soprattutto di risposte vere. Il Milan deve riprendersi dal ko duro con l'Atalanta, l'Inter deve smaltire la delusione di Udine. Sono due protagoniste di questo campionato e da questo derby possono uscire ancora più rafforzate».

Dovesse vincere il derby, il Milan po' pensare davvero in grande?

«Visto anche il mercato fatto credo proprio di sì. È la squadra che ha impressionato di più dopo il lockdown, insieme all'Atalanta. Ora ci credono e la società con gli acquisti ha lanciato un messaggio chiaro. Ha le qualità per vincere, ha il giusto mix di giovani e veterani».

Senza Coppe l'Inter è favorita in campionato rispetto al Milan?

«Il gruppo è ben gestito da Conte, è la squadra con la rosa più forte ma ci sono difficoltà in attacco. Lukaku e Lautaro hanno perso smalto, quindi il derby può servire anche per ritrovarli. L'Inter ha la rosa più forte, però il Milan esprime un gioco migliore».

Milan e Inter devono temere il rientro della Juventus?

«Sembra un campionato in cui si perde e si vince con molta facilità. Nelle difficoltà emergono i giocatori di qualità e Milan, Inter e Juve sono superiori a tutte le altre».

A chi deve stare attento poi il Milan?

«All'Atalanta. Sta esprimendo il calcio migliore. È impressionate, con il Milan è stata molto bella da vedere. E può giocarsi sul serio le sue chance scudetto».

