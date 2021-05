Daniele Petroselli

Un ko che fa male quello di domenica sera contro il Milan. La Juventus ora rischia di rimanere seriamente fuori dalla Champions e a confermare le paure è un ex come Nicola Amoruso, che in maglia bianconera ha vinto 3 Scudetti, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale.

Il Milan ha messo a nudo la crisi della Juve, Quale il peggior difetto di quest'anno?

«Che è una squadra con poche idee. Se non si inventa qualcosa il campione di turno, è sempre stato difficile segnare quest'anno. E' mancato un gioco di squadra».

Pirlo di nuovo nel mirino, anche se la società lo ha confermato fino a fine stagione. Che ne pensa?

«Ha zero colpe. Era una grande occasione e non poteva dire di no. Certo, un minimo di esperienza avrebbe fatto bene, ma è stato un azzardo della società, che forse dopo 9 scudetti di fila poteva permetterselo. Era un rischio calcolato, si sapeva che poteva non andare bene. Però, da qui bisogna ripartire per tornare in alto».

Ora la Champions è davvero impossibile?

«Atalanta, Napoli e Milan sono avanti ora, soprattutto le prime due hanno un calendario più semplice da qui alla fine. La Juve rischia davvero di stare fuori».

Senza la Champions può essere rivoluzione in casa bianconera?

«Sì, ma mi domando fino a che punto. Perché senza gli introiti della Coppa che mercato puoi fare? Non potrai fare tutti quei cambi necessari per ripartire alla grande».

Chi vedrebbe bene sulla panchina in caso di ripartenza da zero?

«Come per tutti i tifosi juventini, il sogno è Zidane. Allegri è una valida alternativa, ma sarebbe una minestra riscaldata».

E Ronaldo rimarrà?

«No, sia che si raggiunga o meno la Champions. Il suo percorso alla Juve credo che sia finito per tanti motivi, ma non si può dare colpe a uno come lui che ha salvato tante volte la squadra con i suoi gol».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA