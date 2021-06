Daniele Petroselli

Serata thrilling per il Girone B di Euro 2020. Con il Belgio già qualificato agli ottavi, ben tre le squadre che si sono giocate negli ultimi novanta minuti il passaggio del turno. E a sorridere alla fine è solo la Danimarca, che passa 4-1 contro la Russia e conquista il secondo posto per la miglior differenza reti, sfruttando il ko per 2-0 della Finlandia contro Lukaku e compagni. A Copenhagen, la Danimarca apre le marcature al 38' Mikkel Damsgaard e trova il raddoppio con Yussuf Poulsen al 59' dopo un errore clamoroso di Zobnin, che regala un assist all'attaccante danese che non può far altro che dribblare Safonov e insaccare. La Russia accorcia le distanze al 68' con un rigore di Dzyuba, ma al 74' il Belgio cambia le sorti del girone passando in vantaggio grazie a un autogol sfortunato del portiere finlandese Hradecky.

Nel finale però la Danimarca dilaga, prima con Christensen (79') e poi l'atalantino Maehle (82'), mentre a San Pietroburgo Lukaku chiude i conti con il suo terzo gol nel torneo. Il Belgio agli ottavi a Siviglia se la vedrà contro la miglior terza dei gruppi A, D, E ed F (per ora certa c'è solo la Svizzera). La Danimarca invece sfiderà il Galles di Bale sabato ad Amsterdam. Finlandia con tre punti quasi fuori dall'Europeo.

