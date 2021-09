Daniele Petroselli

Sale a 48 il numero di medaglie dell'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. Il colpo grosso di giornata lo ha messo a segno Antonio Fantin, che ha dominato i 100 metri stile libero S6 portandosi a casa l'oro e anche il nuovo record del mondo con il tempo di 1'037. Sempre dalla piscina arriva il bronzo di Xenia Palazzo nella finale dei 50 stile libero S8.

La siciliana, al quarto podio in questa edizione dei Giochi, è stata preceduta dalla russa Viktoriia Ishchiulova e dalla brasiliana Jeronimo de Araujo. Arriva invece dal ciclismo l'argento di Luca Mazzone nella categoria H1-H2 di handbike. Il cinquantenne di Terlizzi (Bari) tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, ha concluso alle spalle del francese Jouanny , terzo lo spagnolo Garrote Munoz.

Per l'azzurro è la settima medaglia a cinque cerchi, la quinta nel paraciclismo (3 a Rio 2016) dopo le due del nuoto (entrambe a Sydney 2000). Bronzo invece Katia Aere nella gara su strada H5 con il tempo di 2'2811, con l'oro che è andato alla statunitense Masters (2'2339) davanti alla cinese Sun. Nel tennistavolo infine bronzo per Michela Brunelli e Giada Rossi, che hanno battuto le cinesi Xue Juan e Li Qian per 3-1 (2-11, 11-3, 11-7, 11-8).

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA