Daniele Petroselli ROMA - L'Italsci al femminile non smette di stupire. Federica

ROMA - L'Italsci al femminile non smette di stupire. Federica Brignone e Sofia Goggia regalano ancora una volta spettacolo, chiudendo al primo e secondo posto nel supergigante di Sochi, sulla pista Rosa Khutor che sarà teatro dei prossimi Giochi invernali. Venti i centesimi di differenza tra le due azzurre, che hanno lasciato al terzo posto la svizzera Joana Haelen. Per Federica 14° centro in carriera, appena due in meno della leader della classifica azzurra Deborah Compagnoni e ad un solo passo da Isolde Kostner.

In generale però una stagione da incorniciare finora per l'Italia dello sci alpino: 27 podi complessivi, 20 di questi arrivati dalla squadra femminile. Solo quest'anno 4 doppiette e un tris. Segno di una valanga rosa sempre più prepotente.

«Mi godo questo felice momento, indosso il pettorale rosso in tre specialità (supergigante, combinata e gigante, ndr), ho già fatto il mio personale record di punti in carriera - ha ammesso la Brignone - Non mi fermo certamente qui, nel resto della stagione ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere, sono orgogliosa di essere comunque vicina alla Shiffrin anche se non penso alla classifica generale, lei ha troppi slalom nei quali può fare veramente la differenza, per cui continuo a guardare gara per gara, manche dopo manche. L'importante è che continui a divertirmi come sto facendo». La campionessa statunitense infatti è al comando con 1225 punti contro i 955 dell'azzurra, che approfitta dell'ulteriore assenza di Petra Vlhova, ferma in terza posizione con 830.

Soddisfatta anche la Goggia: «Diciamo che ho fatto un come back alla mia maniera, tiro fuori il meglio di me quando sono con le spalle al muro. Quando si conquista un podio in una gara dove non sai nemmeno se sarai in partenza, è sempre un aspetto positivo. Adesso andiamo a Garmisch. Credo proprio che ci divertiremo».

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

