Daniele Petroselli

ROMA - Il primo atto della MotoGP rischia seriamente di essere stravolto. Rimane infatti sub-iudice la vittoria di Andrea Dovizioso ottenuta domenica in Qatar. Subito dopo il successo della Ducati del forlivese in volata su Marquez, quattro team (Honda, Ktm, Suzuki e Aprilia, non invece la Yamaha) hanno presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM. Nel mirino un'appendice montata sul forcellone (e non sulla carena, come da regolamento) della Desmosedici davanti alla ruota posteriore e che servirebbe, secondo i team avversari a generare carico aerodinamico. Il reclamo, che in un primo momento era stato respinto dalla direzione gara, è stato contestato dai quattro team, che hanno fatto appello. Ora la decisione definitiva sul caso spetta alla Corte d'Appello delle Federazione, che entro giovedì o venerdì prenderà una decisione definitiva sul caso. Massimo Rivola, Ceo di Aprilia, a GPOne accusa: «Le nuove regole aerodinamiche sono state prese per diminuire i costi di progettazione. Questa decisione va in direzione opposta».

Il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, rimane sereno: «Siamo tranquilli perché abbiamo seguito il regolamento tecnico. L'appello? Diciamo che non ci ha sorpreso del tutto. Sembra più una questione politica. Abbiamo già visto in passato che alcune innovazioni che Ducati ha portato per prima nel Motomondiale, a partire dalle alette e dall'aerodinamica, si è sempre cercato di limitarle. Non credo che questo faccia bene al campionato, ma noi siamo sereni e ci rimettiamo alle decisioni di Ginevra». Insomma neanche si è partiti e la battaglia si sposta dalla posta alle aule di tribunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA