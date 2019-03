Daniele Petroselli

ROMA - Il Motomondiale riparte nel segno di Andrea Dovizioso e della Ducati. In Qatar, come lo scorso anno, il forlivese ottiene il successo davanti a Marc Marquez e a Cal Crutchlow. Gara quasi fotocopia a quella dello scorso anno, con un gruppone di otto piloti sempre davanti in riserva per non consumare troppo le gomme, per poi dare il via alle danze nel finale. E Dovizioso ha avuto la meglio all'ultima curva sul campione del mondo, che però può sorridere per una Honda che ha mostrato di aver raggiunto la Ducati come velocità di punta: «E' stata la stessa gara dell'anno scorso, ho cercato di spingere come sempre ma in alcuni punti era complicato superare ha confessato a fine gara Marquez - Ci ho provato comunque e ho cercato di spingere fino alla fine. Sono contento del secondo posto, qui fatichiamo sempre e anche nelle prove lo abbiamo fatto. Non ho spinto come volevo in frenata ma torniamo a casa con venti punti». Sorridente ovviamente Dovizioso: «Gara strana, non avevo una strategia vera. Ho solo gestito la gomma posteriore, perché un po' faticavamo. Sono contento perché non vedevo nessuno e non sapevo quali erano i miei punti positivi e negativi. Ho visto Marc faticare con la gomma posteriore e nel finale ho costruito la mia vittoria. Marquez? L'ho spinto al limite e sono riuscito ad avere la meglio». Dopo un weekend complicato, grande rimonta dalla quattordicesima posizione per Valentino Rossi, che ha chiuso quinto dietro alla Suzuki di Rins, cosa che certifica come la Yamaha sia ancora la quarta forza in pista. Sesto ma deluso Petrucci con l'altra Ducati ufficiale.

