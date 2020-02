Daniele Petroselli

ROMA - I Mondiali di biathlon di Anterselva si tingono sempre più di azzurro. La padrona di casa, Dorothea Wierer, mette a segno il bis iridato, vincendo dopo la gara a inseguimento anche l'oro nella 15 km individuale. Una gara incredibile quella della 29enne altoatesina, costretta subito alla rimonta dopo un doppio errore al poligono che l'aveva fatta precipitare al 24° posto.

L'azzurra però è riuscita a mantenere il sangue freddo, chiudendo poi in maniera impeccabile davanti alla tedesca Vanessa Hinz, staccata di soli 22, e alla norvegese Marte Roeiseland, data come grande favorita ma che si è dovuta arrendere. Più indietro le altre italiane, con la Sanfilippo 41esima davanti alla Carrara (49esima) e alla Vittozzi solo 71esima a oltre 7 minuti.

Una gioia incredibile per la Wierer, alla sua terza medaglia in questa edizione dei Mondiali (all'esordio era arrivato l'argento nella staffetta mista): «Non me l'aspettavo perché avevo iniziato male al tiro - ha commentato la 29enne a fine gara - È stata una gara difficile, perché c'era vento al poligono, ma non era costante, quindi bisognava stare molto attente a sparare con la massima concentrazione. Io ho sbagliato sia al primo che al secondo poligono, ma sapevo che poteva anche non essere troppo male perché sarebbe stato difficile per tutte non sbagliare. Poi ho trovato due poligoni puliti e mi sono concentrata sul fondo per cercare di dare il massimo. Sapevo che avevo un vantaggio sulla tedesca ma l'ultimo giro è stato difficile. Ho pensato ad un certo punto che andava bene anche l'argento e invece ce l'ho fatta».

Ma Dorothea ha avuto anche un'arma in più: «Sicuramente mi ha aiutato il fatto di aver già un oro al collo, perché mi ha tolto molta pressione e potevo concentrarmi solo sul gesto tecnico della gara, senza altri pensieri. E poi è sempre bellissimo avere tutto questo tifo, sulla pista di casa».

Per la Wierer, già detentrice della sfera di cristallo, una gioia doppia: con il nuovo successo di Anterselva allunga infatti anche nella classifica generale, con Tiril Eckhoff a 94 punti di distanza. E sarebbe una doppietta davvero storica.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA