Daniele PetroselliROMA - È dominio Marc Marquez a Jerez (Spagna), quarta tappa del Motomondiale. Lo spagnolo della Honda vince in solitaria il secondo gran premio consecutivo dopo quello di Austin, anche se stavolta ci si mette di mezzo anche la fortuna, che prima lo salva da una caduta e poi manda fuori Andrea Dovizioso, che poteva metterne in discussione il successo.Un disastro vero quello in casa Ducati, maturato a 8 giri dal termine, quando il forlivese tenta il sorpasso sul compagno Lorenzo in staccata: i due finiscono larghi, lo spagnolo prova a chiudere lo stesso la curva, ma centra l'accorrente Pedrosa, per poi andare a carambolare sull'italiano. Per Dovizioso tanta amarezza e testa del Mondiale persa ai danni di Marquez. «Non ci voleva proprio- il commento del ducatista a fine gara - Era tutto perfetto, avevamo recuperato con calma e metodo e avevamo in mano il secondo posto, invece abbiamo chiuso con zero punti. Mi girano le scatole anche perché sia Jorge che Dani sono piloti di esperienza. La colpa più grossa? Penso sia di Pedrosa». Tensione sia in pista che ai box con Lorenzo, ma alla fine Dovizioso stempera gli animi, anche se una piccola stoccata la concede: «Siamo rivali, ma io non ho problemi con lui. Lui ha tanto da dimostrare perché è alla ricerca del contratto per il 2019, io voglio puntare al mondiale, ma niente di più». A podio finiscono Zarco e soprattutto un Andrea Iannone, che concede il bis dopo gli Usa, segno di una ritrovata competitività sua e della Suzuki: «Ho fatto un errore con la gomma posteriore - il commento del pilota di Vasto - È esperienza, sono felice per il podio che fa morale. La strada è positiva».Quarto Petrucci davanti a un Valentino Rossi in ombra, con una Yamaha in piena crisi, certificata anche dal settimo posto di Viñales. «Peggio di quello che pensavo - dice amaro il Dottore - È da tanto che lo dico al team: i problemi sono chiari ma siamo lenti a reagire. Se risolviamo qualche problemino potremo essere più competitivi, ma non so se per vincere o per le prime 5 posizioni».riproduzione riservata ®