Daniele Petroselli

ROMA - Conto alla rovescia per il Mondiale di rugby in Giappone. Si partirà venerdì mattina (ore 12,45 italiane) con la sfida tra i padroni di casa e la Russia, mentre gli azzurri di Conor O'Shea faranno il loro debutto domenica (ore 7.15) contro la Namibia. Una rassegna iridata più incerta che mai, con tante squadra a lottare per il titolo, come conferma un grande ex dell'Italrugby come Andrea Lo Cicero (103 caps e 4 Mondiali).

All Blacks soliti favoriti oppure in Giappone può accadere altro?

«Ci sono squadre che hanno una superiorità fisica e tecnica difficile da battere, come ovviamente gli All Blacks. Poi ci sono Sudafrica e Inghilterra molto fisiche, mentre l'Irlanda imposta tutto sulla tecnica. Saranno lì a giocarsela questa Coppa del Mondo. L'Inghilterra può tornare a far sognare. Occhio poi alla Francia e al Giappone, che gioca in casa. Sappiamo bene cos'è la loro cultura, faranno di tutto per fare bene. Hanno voglia di sacrificarsi e di mettersi in mostra».

Per l'Italia un girone di ferro con Nuova Zelanda e Sudafrica, oltre che Namibia e Canada. In passato gli azzurri non hanno mai passato il turno.

«L'Italia è una Nazionale che sta cercando di tirare fuori la testa e mostrarsi al mondo. Il ct sta facendo un ottimo lavoro ma non è ancora sufficiente».

Cosa serve per fare il salto di qualità?

«Forse serve fare qualcosa di più a livello federale per crescere veramente. Già leggo notizie di un altro tecnico dopo il Mondiale (si parla di Rob Howley, vice di Gatland nel Galles, ma solo dal giugno 2020, ndr). Questo non è possibile».

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

