Daniele Petroselli

Non riesce nell'impresa ma comunque conquista un argento stupendo Federica Pellegrini agli Europei di nuoto di Budapest. La campionessa veneziana, nei suoi 200 stile libero che ha deciso di disputare solo all'ultimo momento, arriva a soli due centesimi dal suo ottavo trionfo nella rassegna continentale, battuta dalla ceca Barbora Seemanova.

La Pellegrini, che dal 2010 aveva sempre portato a casa l'oro (tranne nel 2018, quando si prese un anno sabbatico), può comunque dirsi soddisfatta, visto il percorso che sta facendo per i Giochi di Tokyo. «Sono ancora viva», ha scherzato la Pellegrini subito dopo la medaglia, rivolgendosi in tv alla madre che era a casa a guardarla. «Onestamente ero un po' provata, è stato un rischio farli questi 200 ma sono soddisfatta di come ho gestito la gara ha ammesso -. In una settimana di gare così serrate è stato un rischio, ma dopo al staffetta ho deciso di buttarmi e provare. Non ero veloce come Riccione, ho dosato il passaggio ai 100 per fare una seconda parte alla mia maniera. Non era così scontata la medaglia, eravamo in quattro tutte vicine. Sono molto contenta».

Gli altri due squilli di giornata sono arrivati da Alberto Razzetti, bronzo nei 200 misti dietro lo spagnolo Gonzales de Oliveira e allo svizzero Desplanche, e così come la 4x100 mista con Panziera, Martinenghi, Di Liddo e Miressi, arrivata dietro Gran Bretagna e Olanda. La serata si era aperta con il quinto posto di Ilaria Cusinato nella finale dei 200 rana, dominata dalle due atlete di casa Kapas-Hosszu.

In finale con il quarto tempo dei 100 dorso Margherita Panziera, così come nei 200 rana Francesca Fangio. Ottima infine la prova nei 50 rana di Piero Codia e Thomas Ceccon, che oggi si giocheranno una medaglia. Fuori invece da quella dei 200 stile libero Stefano Ballo e Filippo Megli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

