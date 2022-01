Daniele Petroselli

Messo alle strette, Novak Djokovic ha confessato. In un post sui social con il quale, a sua detta, ha voluto correggere la disinformazione sul suo caso, il numero 1 del mondo ha ammesso che c'è stato un errore nella compilazione del documento di immigrazione consegnato al suo arrivo in Australia. In particolare il suo agente ha sbagliato nel non segnalare che nei 14 giorni precedenti il tennista aveva viaggiato (come confermato anche dalle immagini apparse nelle ore scorse, in cui il serbo si allenava in Spagna, a Marbella). Questo è stato un errore umano e di certo non deliberato, ha però ribadito Djokovic, che poi ha anche ammesso di avere incontrato un giornalista due giorni dopo la sua positività (il 16 dicembre) per un'intervista (Non volevo deluderlo), ma ha smentito ogni altra sua partecipazione dopo quella data a eventi pubblici. Rimangono però dubbi, con il quotidiano Der Spiegel che svela come la positività non sia del 16 dicembre ma del 26. Il governo australiano nella persona del ministro dell'immigrazione australiano Alex Hawke, sta valutando in queste ore la posizione del serbo, che per dichiarazione falsa rischia fino a cinque anni di carcere.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

