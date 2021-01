Daniele Petroselli

L'Inter per continuare a tenere il passo del Milan, la Juventus per continuare la sua rimonta alle zone alte della classifica. Il derby d'Italia di domenica (ore 20.45) al Meazza vale tanto. Ne è convinto anche Nicola Legrottaglie, difensore azzurro dal glorioso passato nella Juve (dal 2003 al 2005 e dal 2006 al 2011) e una Supercoppa italiana vinta.

Gara che vale tanto: più determinanti le assenze della Juve o le fragilità difensive dell'Inter?

«Decisiva sarà l'interpretazione della partita. Ma se Lukaku e Lautaro sono in giornata, la vedo dura questa volta per la Juve».

Che partita si aspetta?

«Per Pirlo sarà una sfida diversa rispetto a quella con il Milan. Soffrirà molto di più, dovrà stare molto attenta alle ripartenze delle ali nerazzurre, che possono fare male».

Sfida sulle fasce, con Danilo e Hakimi in grande forma.

«Hakimi è forte e lo sta dimostrando, forse manca uno come lui sulla parte sinistra. Infatti Perisic non convince, Kolarov sarebbe quello più adatto ma non ha la fisicità di Young o la spinta di Darmian. Lì servirebbe un uomo di maggior qualità».

Conoscendo le capacità di Conte, come si spiega i tanti gol presi dall'Inter?

«Non c'è una sola spiegazione in realtà. A volte ci sono errori individuali, altre volte di reparto, come con la Roma in occasione del primo gol. Servirebbero giocatori con caratteristiche diverse. Oggi i tre difensori titolari sono troppo simili».

Anche la retroguardia bianconera non è esente da critiche. Nel mirino c'è Bonucci.

»Non avendo Chiellini, quando non c'è anche De Ligt serve qualcuno che la guidi. Ma i limiti che abbiamo visto in questo inizio di stagione sono gli stessi dello scorso anno con Sarri. Ma diciamolo chiaramente: non è Bonucci il problema, ma è la fase difensiva che va registrata in generale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA