Daniele Petroselli

Il 2021 del Grande Tennis è pronto a partire con l'Australian Open di febbraio. Per il movimento azzurro si ricomincia con una super novità: dopo 20 anni da ct, Corrado Barazzutti lascia il testimone a Filippo Volandri. Per l'azzurro, tra i migliori tennisti italiani di sempre, un compito importante in un momento che vede la Nazionale mai così forte, come forse non capitava da oltre 40 anni.

Volandri, fare il capitano dopo Barazzutti non sarà semplice, che obiettivi si è posto?

«E' una grande emozione. Corrado mi ha fatto esordire nel 2001 e ne abbiamo passate tante insieme. Ho imparato molto da lui, per questo sento ancor di più la responsabilità».

Da Fognini a Cecchinato, passando per Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego. Mai cosi tanti talenti in chiave azzurra. Sarà un piacevole problema creare la squadra giusta per la Coppa Davis.

«Sono tutti frecce importanti ne mio arco. Ho la fortuna di avere giocatori di grande esperienza, ma anche talenti che stanno crescendo. Abbiamo un movimento che sta esplodendo e ve lo prometto, ce ne sono ancora tanti altri che stanno emergendo. Non ci siamo assolutamente seduti sugli allori ma stiamo lavorando per un gruppo sempre più forte».

Un 2021 da cui ci si aspetta tanto dal tennis italiano.

«Berrettini ha bisogno di sentirsi importante, ci sta lavorando molto con il suo staff già dallo scorso anno. Viene da una stagione dura dal punto di vista fisico ma sta lavorando su ogni aspetto per essere tra i più forti. Sinner mi piace perché guarda ai miglioramenti e non ai trofei che vince. L'approccio mentale è fondamentale e stiamo agendo molto sull'aspetto psicologico. Il tennis mondiale è cresciuto tanto, sono molti gli atleti di altissimo livello e l'aspetto psicologico sarà sempre più decisivo per essere tra i migliori».

E poi ci sono tanti altri giovani che vogliono emergere, da Musetti a Pieri, fino a Nardi.

«Dobbiamo dare a ognuno il suo tempo. Dobbiamo ricordarci che non facciamo gare per chi arriva primo ma per chi va più lontano».

Australian Open e tornei di Melbourne, da lunedì si parte da qui. Cosa si aspetta dagli azzurri?

«Una crescita generale. Così come siamo stati bravi l'anno scorso ad approfittare sia del lockdown sia dei mesi di ripresa per lavorare su certi aspetti, così mi aspetto ancora un salto in avanti».

E in Coppa Davis? Quante speranze ha l'Italia di tornare grande?

«Bisogna creare un senso di appartenenza a giocatori che fanno uno sport individuale. C'è la responsabilità di indossare la maglia azzurra. Vogliamo creare un gruppo ancor più coeso. Il gruppo è decisivo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

