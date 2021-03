Daniele Petroselli

Dopo settimane di polemiche e spionaggi degni del miglior agente segreto 007, in Nuova Zelanda scatta l'ora dell'America's Cup.

Luna Rossa, reduce dalla vittoria netta per 7-1 contro Ineos Uk nella Prada Cup, è pronta a sfidare da domani mattina (ore 4, con diretta tv su Rai 2 e sul canale 205 di Sky) ad Auckland i padroni di casa di Emirates Team New Zealand, detentori del trofeo più antico del mondo.

Si gareggia al meglio delle 13 regate. Vince chi arriva per primo a sette successi. Una mission impossible secondo i bookmakers, che sembrano dare poche speranze al team guidato dallo skipper Max Sirena. Di certo i precedenti non fanno ben sperare. Luna Rossa infatti, non ha numeri positivi contro la barca kiwi: nel 2000, finale di Coppa America, un 5-0 netto dei padroni di casa, che si sono ripetuti poi nel 2007 nella finale di Louis Vuitton Cup (la Prada Cup di oggi) con lo stesso punteggio.

Nel 2013, sempre in finale di Louis Vuitton un 7-1 senza storia. Ma James Spithill, timoniere di Luna Rossa, non si arrende e memore di quella rimonta storica compiuta quando guidava Oracle nel 2013 (da 0-8 a 9-8) lancia un messaggio chiaro ai propri avversari: «Non ci sono dubbi che Team New Zealand goda dei favori del pronostico, ma questo è anche il bello dello sport, perché essere favorito non vuol dire garanzia di successo». Vero.

