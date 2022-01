Daniele Petroselli

Cortina dolceamara per i colori azzurri. SuperG vincente per Elena Curtoni sull'Olympia delle Tofane, ma è l'infortunio di Sofia Goggia a preoccupare la Nazionale di sci alpino, a soli 11 giorni dalle Olimpiadi di Pechino. La caduta è avvenuta nella zona dello Scarpadon, con la Goggia che, dopo qualche attimo ferma in pista, si è rialzata ed è arrivata sugli sci al traguardo ma poi ha lasciato la pista dolorante, accompagnata da due membri dello staff azzurro.

Immediata la decisione di spostarsi a Milano, alla casa di cura La Madonnina. La diagnosi è forte trauma contusivo al ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Uno spavento quello per la Goggia dopo quello vissuto a metà mese ad Altenmarkt-Zauchensee, dove un'altra caduta in discesa aveva fatto temere il peggio per l'azzurra, campionessa in carica nell'ultima edizione dei Giochi e che a Pechino deve essere la portabandiera per l'Italia. Già la scorsa stagione l'azzurra aveva perso i Mondiali di casa proprio a Cortina per la frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro, rimediata alla vigilia della rassegna iridata.

«Mi dispiace. È uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione - ha affermato Sofia -, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo».

In pista gioia dunque a metà per la Curtoni, al secondo trionfo in Coppa del Mondo, che ha chiuso davanti all'austriaca Tippler e all'elvetica Gisin, quarta la Brignone. Ma ora il tifo è tutto per la Goggia e per un recupero lampo che saprebbe di miracolo.

