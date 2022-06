Daniele Petroselli

Barcellona quest'anno non vuole proprio sorridere ai colori italiani. Dopo il ko della Ferrari con Charles Leclerc qualche settimana fa in F1, stavolta è toccato a Ducati e Aprilia in MotoGP a chiudere amaramente il weekend del GP di Catalogna. Pecco Bagnaia è caduto alla prima curva, centrato da Nakagami in una carambola pericolosa che ha coinvolto anche Rins. A terra dopo 8 giri anche Enea Bastianini, quando era in lotta per la sesta posizione e sognava la rimonta a podio dopo essere partito 14°.

Per i due ora la classifica piange, vista la vittoria del leader del Mondiale Fabio Quartararo: Bastianini e Bagnaia infatti distano rispettivamente 53 e 66 lunghezze dalla vetta. E la rimonta appare già molto difficile. Clamoroso invece quanto accaduto ad Aleix Espargaro.

Quando era secondo, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha clamorosamente cominciato ad esultare pensando che il GP fosse terminato ma mancava ancora un giro al termine. Dopo un paio di curve, resosi conto del terribile errore, ha ripreso il ritmo chiudendo però quinto e perdendo così punti preziosi da Quartararo (ora è a 13 punti di distacco in classifica). A ringraziare quindi Jorge Martin e Johann Zarco, finiti sul podio. «Chiedo scusa a tutti, è un errore che non si può fare ed è colpa mia al 100% - ha poi detto Espargarò a fine gara -. Non ho visto i giri sulla tabella dei box ma osservavo la torre che non è quella che devo vedere».

Italia che però può esultare per la vittoria in Moto2 di Celestino Vietti, sempre leader della classifica.



