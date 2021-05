Daniele Petroselli

Atalanta-Juve al Mapei Stadium di Reggio Emilia è nei titoli vinti dei club una sfida sbilanciata: i bianconeri cercano il 14° successo in Coppa, i bergamaschi solo il secondo. Eppure, per Guglielmo Stendardo, doppio ex e oggi apprezzato commentatore tv in Rai, la finale è molto più incerta di quanto si creda.

Al di là del blasone, Atalanta-Juve è davvero una sfida senza pronostico?

«L'Atalanta viene da un campionato strepitoso, ma dall'altra parte c'è una Juve che ha vissuto una stagione difficile, che non rispecchia le aspettative dei tifosi e della società. Per questo credo che vorrà vincere la Coppa a tutti i costi. Ma non sarà facile, perché l'Atalanta se la meriterebbe come traguardo di un grande lavoro fatto da Gasperini e dalla società».

Per l'Atalanta la vittoria in Coppa rappresenterebbe una consacrazione definitiva.

«Lo step successivo è quello di lottare per lo Scudetto. L'Atalanta è l'esempio classico che, pur non spendendo cifre folli, si possono raggiungere i vertici del calcio. E' una realtà europea e spero che possa sognare altri grandi traguardi».

A Pirlo Supercoppa e Coppa Italia potranno bastare per rimanere sulla panchina della Juve?

«Penso che la società stia facendo delle valutazioni. I numeri non mentono: i risultati quest'anno sono deludenti. Una eventuale sua riconferma la vedo difficile».

Quali i protagonisti della sfida?

«Muriel e Zapata sono i soliti nomi, ma io dico Gosens, perché è stata l'arma in più quest'anno. Dall'altra parte, ci sono tanti singoli importanti e soprattutto Cristiano Ronaldo. Le partite decisive lui le può risolvere da solo».

Domenica Atalanta indirettamente di nuovo sulla strada della Juve, nella sfida Champions con il Milan.

«Atalanta-Milan è senz'altro una partita incerta, ma se Gasperini vincerà la Coppa, la squadra potrebbe essere un po' scarica».

