Ad Austin è sempre dominio di Marc Marquez. Nonostante i problemi alla spalla, lo spagnolo centra il secondo successo stagionale in MotoGP su un circuito che è il suo regno (tutte vittorie dal 2013, solo un ko nel 2019). Gara che lo spagnolo domina fin dal via con uno scatto incredibile, che gli permette di chiudere la prima curva davanti a tutti, per poi martellare giri veloci che gli regalano una parata degna di un imperatore. Perché il talento di Cervera in Texas non lo batte quasi nessuno. Alle sue spalle un Fabio Quartararo calcolatore, sempre più vicino al titolo iridato e che grazie al terzo posto di Pecco Bagnaia porta a oltre 50 i punti di vantaggio in classifica.

GP sotto le aspettative per il pilota Ducati, che dopo la pole non è riuscito a ripetersi. Scaramucce nel finale tra Miller e Mir per un contatto proprio nelle ultime curve, con l'australiano che ha rimproverato animatamente il campione del mondo per l'entrata che gli ha negato il quarto posto. Indietro invece gli altri italiani, con Dovizioso 13° davanti a Luca Marini e Valentino Rossi, autore di una mini rimonta dopo aver chiuso la prima curva addirittura in ultima posizione. 18° Petrucci e solo 19° Morbidelli.

