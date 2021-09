Daniele Peteoselli

Ultimo giorno di mercato per la serie A senza troppi scossoni. Pochissime mosse per le big. Il Napoli ha ufficializzato Zambo Anguissa, centrocampista camerunense, che arriva in prestito dal Fulham. La Lazio ha il suo nuovo trequartista.

Dopo un lungo pomeriggio di trattative telefoniche, il ds biancoceleste Igli Tare è riuscito a strappare il sì di Mattia Zaccagni. Al giocatore 1,95 milioni di euro, al Verona invece 9 milioni di euro (7 come parte fissa e 2 di bonus legati al verificarsi di determinate condizioni). Per il Verona invece è Caprari il sostituto di Zaccagni.

Solo mosse in uscita per Atalanta e Roma: i giallorossi hanno ceduto il portiere svedese Olsen allo Sheffield United e non sono riusciti a chiudere per il centrocampista tanto voluto da Josè Mourinho, mentre i bergamaschi hanno ceduto l'attaccante Lammers all'Eintracht (prestito). Anche il Bologna fa cassa, cedendo il giapponese Takehiro Tomiyasu all'Arsenal. Il club inglese, dopo aver salutato Hector Bellerin, ha trovato l'accordo con il club emiliano sulla base di 20 milioni di euro più tre di bonus.

Colpo a sorpresa della Sampdoria, che ha preso l'attaccante Francesco Caputo dal Sassuolo. Sorpresa invece per il Venezia, che ha preso il difensore Ampadu dal Chelsea in prestito secco per una stagione. Poker di acquisti per il Genoa, che oltre a Caicedo e Fares dalla Lazio ha preso l'ex Napoli Maksimovic e Touré. Tris in entrata invece per lo Spezia: ecco Manaj, Agudelo e Salcedo.

Al Torino arrivano dopo lo sfogo del tecnico Juric di qualche giorno fa Praet, Zima e Brekalo, mentre Keita Baldé ha firmato con il Cagliari. Niente ultimo colpo invece per la Fiorentina. Fallito infatti l'ultimo tentativo per Berardi, con il Sassuolo che non ha diminuito la propria richiesta di 35 milioni di euro.

