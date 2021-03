Daniele Peteoselli

C'ha creduto, fino alla fine, e si è portato a casa un terzo posto bellissimo. Pecco Bagnaia, dopo la pole del sabato, si è tolto la soddisfazione andando a podio all'esordio nel team ufficiale di Ducati nel gran premio del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP 2021.

L'italiano, dopo una partenza perfetta, ha prima cercato l'allungo per poi subire il rientro degli altri favoriti. Negli ultimi giri anche il brivido di perdere il podio ma l'errore del campione del mondo Mir (poi quarto) all'ultima curva gli ha regalato una volata vincente che gli ha permesso di agguantare il gradino più basso del podio dietro a Zarco.

«Quando mi ha superato Mir, ho cercato di essere calmo per far respirare le gomme - ha confessato Bagnaia a fine gara -. Avevo grosse difficoltà con il posteriore, poi nel finale sono tornato a spingere e ho recuperato all'ultimo respiro. Forse ho dato troppo all'inizio, ma ho imparato la lezione. Mi servirà per il prossimo gp. Sono felice però, prima pole e primo podio col nuovo team. E' un modo ottimo per iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera». Il successo invece è andato a Maverick Vinales (9° trionfo in top class), che ha gestito la gara al meglio, facendo sfogare le Ducati per poi dare il colpo decisivo nella seconda metà, regalando il primo successo stagionale alla Yamaha ufficiale. Quinto Quartararo davanti a Rins e ai due fratelli Espargaro (Aleix con l'Aprilia e Pol su Honda).

In ombra l'altra Ducati ufficiale di Miller, solo nono, davanti a un ottimo Bastianini, esordiente, che ha chiuso la top ten. Male Valentino Rossi e Franco Morbidelli: per il Dottore, dopo il quarto posto in qualifica, gara anonima chiusa in 12° posizione, mentre l'italo-brasiliano, vice-campione del mondo, un 18° posto con tanti problemi con la sua Yamaha. Ma nel prossimo weekend può rifarsi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 05:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA