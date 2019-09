Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, in poche parole i Maneskin. La band romana rivelazione di X Factor 2017 è alla fine del tour-maratona Il ballo della vita. Domani il gruppo che ha collezionato successi e riconoscimenti e ha fatto sold out da Nord a Sud, e anche all'estero, approda al Carroponte di Sesto San Giovanni. In scaletta le canzoni del disco Il ballo della vita che dà il nome anche al tour, con i brani che cantano di Marlena: non una donna, ma simbolo di un ideale di libertà, vita e creatività, tutti tratti distintivi della band. Intanto, da oggi è in radio Le parole lontane un'altra canzone del disco, accompagnato dal videoclip, ideato dai Maneskin con la regia di Giacomo Triglia.

Il 14 settembre. Carroponte. Via Granelli, 1. Sesto Giovanni. Ore 20. Biglietto 35 euro(G.Pos.)

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA