Dalle videochiamate alle serenata sotto casa. Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, in arte Duperdu, si evolvono. Dopo oltre 300 canzoni consegnate tramite videochiamate in tutta Italia e nel mondo, con La serenata fattapposta, sono pronti a recapitare le loro canzoni personalizzate a Milano direttamente sul pianerottolo o sotto le finestre. Rispettando tutte le norme anti Covid vigenti.

«Dacci un titolo, un tema, dei ricordi, un'idea, una foto, qualsiasi ispirazione possibile, e noi scriveremo una canzone per te e poi, equipaggiati con i più svariati strumenti prêt-à-porter, arriveremo sotto le vostre finestre». Per ordinare la serenata basta andare sul sito https://www.minimatheatralia.it/la-canzone-fattapposta-dei-duperdu/ rispondendo a un breve questionario che inquadra il destinatario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA