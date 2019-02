Dalle case museo all'Orto botanico, dalla Fondazione Prada passando per Palazzo Reale, Pac, Museo Campari, quello della macchina per scrivere, della Fotografia e del Milan. Il prossimo fine settimana, dal 1° al 3 marzo, ottanta spazi museali pubblici e privati si aprono per una tre giorni immersiva. È il «festival urbano aperto di Museocity», come lo ha battezzato l'assessore alla Cultura Filippo del Corno, giunto alla sua terza edizione e organizzato dal Comune con l'associazione Museocity. Obiettivo «far conoscere l'arcipelago musei di Milano e la loro storia e bellezza. Musei molto più diffusi e numerosi di quanti si pensi normalmente», aggiunge Del Corno. I musei saranno tutti aperti, ovvio, ma innervati da un tema che quest'anno è il rapporto arte e natura: ogni istituzione sceglie un'opera, magari ancora non esposta o poco conosciuta, un manufatto, un carteggio, un racconto, che abbia quel soggetto e lo racconta al pubblico.

Non solo. Visite speciali sul tram sabato 2 marzo; laboratori per bambini; passeggiata tra i fiori in sei musei con Orticola; tre giorni di incontri e performance al Pac; la mostra Le nature morte di Geo Poletti a Palazzo Reale. «Si potrà così avere la consapevolezza, mappandoli e testandoli, che i musei sono presidi ben radicati sul territorio», chiosa l'assessore. (P.Pas.)

