Dalle bombe al Covid il quasi secolo di Atm

Da Azienda tranviaria municipale ad Azienda trasporti milanesi: stesso acronimo, ma con 90 anni di storia in mezzo. Domani Atm compie gli anni: l'azienda che da quasi un secolo fa muovere Milano - erede dell'ottocentesca Società anonima omnibus con le sue carrozze trainate dai cavalli e poi della Edison, nasce il 22 maggio 1931, un venerdì. E da allora la sua storia è parte della storia di una città diventata motore d'Italia. E con Milano l'azienda ha condiviso i periodi bui e quelli del miracolo. Dagli anni della guerra e dei bombardamenti alleati all'inaugurazione della prima linea della metropolitana (1964), fino ai mezzi elettrici di oggi. E poi l'anno buio del Covid, una mazzata per il trasporto pubblico: secondo le stime ci vorranno tre anni per tornare ai livelli del 2019, quando sui mezzi salivano 2,3 milioni di persone al giorno. Ma la storia continua.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

