Dalla serie cadetta fino ai vertici del calcio europeo. Ieri capitano del Parma di Nevio Scala e vice campione del mondo a Usa '94, oggi commentatore televisivo e talent di Sky Sport, Lorenzo Minotti è pronto per tuffarsi nelle kermesse continentale e nelle maratone tv in diretta.

Qual è il punto di forza della Nazionale di Mancini?

«L'identità tattica. È una squadra con caratteristiche ben delineate e qualità di gioco riconoscibile. Ha iniziato da diverso tempo questo percorso tecnico e, l'Europeo, sarà la prima vera manifestazione importante a cui parteciperà».

E quello debole?

«Ci manca un attaccante di livello internazionale. Davanti abbiamo giocatori molto forti, generosi, ma difettano di esperienza extra serie A. Dietro, invece, siamo messi decisamente meglio».

L'Europeo sarà l'ultima chiamata per giocatori come Chiellini e Bonucci?

«Probabilmente, ci siamo vicini. Oggi, però, dobbiamo guardarli sotto un'altra ottica: sono calciatori carismatici, importanti all'interno della rosa. Dei veri e propri capitani nello spogliatoio».

Quindi, Bastoni e Acerbi troveranno spazio?

«Sì e credo ne avranno anche tanto. Con gare così ravvicinate sarà importante sia la rotazione della rosa, sia la gestione delle energie mentali».

Che squadra vedremo all'esordio con la Turchia?

«Una bella Italia. Ci arriveremo con molto entusiasmo e una buona presenza di pubblico. Gli avversari del nostro girone (Turchia, Svizzera e Galles, ndr) non sono impossibili, ma i primi match possono sempre dare qualche grattacapo. I problemi veri, nel caso, arriveranno dopo».

Sarebbe un buon Europeo se la Nazionale arrivasse?

«Ai quarti di finale, almeno. Poi, da lì in avanti, i fattori in ballo saranno tanti e non sempre facilmente pronosticabili».

Le recenti finali delle coppe europee non sono state memorabili. Si sta tornando indietro a livello qualitativo?

«Più che altro sono state la perfetta sintesi di una stagione folle: ritmi impossibili da sostenere per lunghi periodi e giocatori spremuti fino al limite. Poi, ovviamente, questo calcio è diventato molto fisico, estremamente tattico e, di conseguenza, la qualità fatica a emergere».

Dalla Nazionale a un ex importante della Nazionale. Siete stati compagni in azzurro: è contento per la grazia concessa dalla FIGC a Beppe Signori?

«Se ha commesso qualche errore, 10 anni sono un periodo più che sufficiente per scontare una pena. Ora, spero possa rientrare nel mondo del calcio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

