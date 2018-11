Dalla Regione 4 milioni per rafforzare gli ospedali

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Regione ha stanziato quattro milioni di euro per rafforzare l'attività dei pronto soccorso lombardi e ridurne il sovraffollamento nel periodo invernale, tra condizioni climatiche e possibili epidemie influenzali. Lo ha annucniato ieri l'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera. «Ancora una volta - dice - la Regione mette al primo posto le esigenze dei cittadini. Dal primo dicembre al 31 marzo 2019 tutte le strutture dotate di un pronto soccorso potranno utilizzare i quattro milioni di euro stanziati dalla Regione per ampliare il numero di posti letto a disposizione per la degenza».Il provvedimento servirà a ridurre sovraffollamento e i tempi di permanenza in attesa di ricovero. «Consentirà inoltre di evitare che il personale dedicato all'emergenza - continua Gallera - svolga un'attività assistenziale non specifica, che comporta un importante sovraccarico lavorativo», evitando ritardi a cascata nella gestione dei nuovi arrivi.