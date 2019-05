Dalla maxi mortadella all'adunata

Sarà una festa di tre giorni che vede protagonisti, come da tradizione, non solo gli alpini in servizio e quelli in congedo, ma anche i canti, il cibo e il vino, anche se con un forte richiamo degli organizzatori «alla moderazione». Ieri sono già arrivate due mortadelle di 6 metri esposte in uno stand in piazza Duomo, ma le loro fette si potranno degustare anche in piazza Castello, area base del raduno. L'evento clou è la sfilata di domenica: un lunghissimo corteo che partirà alle 9 da Porta Venezia per concludersi al Castello, occupando le vie del centro.

La kermesse di tre giorni inizia oggi, alle 10 in piazza Duomo, con l'alzabandiera sulle note dell'Inno di Mameli, seguito dalla deposizione di una corona ai caduti in piazza Sant'Ambrogio. Nel pomeriggio, al Parco Sempione, si terrà l'inaugurazione della Cittadella degli Alpini con un'esposizione di mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alle penne nere. Alle 18,30, poi, la sfilata da Palazzo Cusani a Palazzo Marino. Domani, fra i tanti appuntamenti, meteo permettendo, lo spericolato lancio dei paracadutisti all'Arena Civica alle 12. Gran finale domenica con la parata.(S.Rom.)

