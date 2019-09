Dalla Luna alla Terra, due idee divertenti per trascorrere questo fine settimana.

Per chi preferisce prati e letture c'è «DeRaglio alla Cascina Biblioteca»: sono tanti i laboratori sotto le fronde della Cascina di via Casoria, zona Parco Lambro. Domenica, dalle 16 alle 18, si ascoltano storie, si costruiscono libri e altri piccoli oggetti, ispirati sempre al mondo della natura. A seguire, merenda al Bar Vagone, un vero bar ricavato da un vagone degli anni '30, parcheggiato sotto gli alberi. I bimbi possono anche visitare il paddock con i cavalli o i recinti con asinelli, capre, conigli. Laboratori 5 euro. Info 348.86.34.972. Al Planetario, invece, si va sulla luna con «The Moon! Dalla Terra alla Luna con la realtà virtuale»: si tratta di un viaggio virtuale nello spazio che permetterà ai bambini di calarsi nei panni degli astronauti della Missione Apollo. Si spengono le luci, si accende la volta del Planetario e inizia lo spettacolo: i baby spettatori indossano il proprio visore e diventano i veri protagonista, salendo sulla rampa di lancio del Saturno V fino ad arrivare sul suolo lunare. Corso Venezia 57, fino 26 settembre, di lunedì, mercoledì, giovedì, dalle 16,15 alle 17,15. Ingresso 3-5 euro, info 0288463340. (S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA