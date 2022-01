Dalla Germania al tribunale di Milano per raccontare il suo incubo durato venti lunghissimi minuti. È una delle due turiste tedesche di 20 anni abusata a Capodanno dal branco di ragazzi in piazza Duomo comparsa ieri davanti all'aggiunto Letizia Mannella, al pm Alessia Menegazzo e al capo della Squadra mobile Marco Calì: «Siamo state prede per 20 minuti», ha detto. La ragazza ha avuto anche la forza di riconoscere diversi componenti del «branco» attraverso le immagini che le sono state mostrate. L'altra studentessa sarà sentita più avanti, mentre il numero delle vittime della «furia brutale» di quella notte continua a salire: da nove a dodici.

Intanto, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha spiegato che «guardando le immagini si vede che la piazza era presidiata e si ha la percezione di un attacco prestabilito a cerchi concentrici, di cui anche i giornalisti presenti non si sono accorti». (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA