Dalla curva con A Carogna agli assalti agli orologi deluxe

Greta Posca

Un altro colpo con il trucco dello specchietto, nel traffico di Milano. Un altro Rolex che prende il volo. Ma questa volta la batteria di rapinatori è caduta nella rete degli investigatori della Mobile, diretti da Marco Calì. I due trasfertisti napoletani sono finiti in manette in un box di via Nikolajevka, la loro base per lasciare lo scooter usato per la rapina. Uno è Carmine Tolomelli, 41 anni, un volto molto conosciuto del tifo organizzato partenopeo: leader dei Mastiffs, gruppo ultrà del Napoli, immortalato accanto a Gennaro De Tommaso (conosciuto col soprannome di Genny a carogna), durante gli incidenti avvenuti a Roma per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina nel 2014.

Il colpo è andato in scena martedì in pieno centro. I due in sella a uno scooter hanno affiancato una Porsche 992 con targa svizzera all'altezza di Foro Bonaparte. Alla prima occasione hanno utilizzato la collaudata tecnica del colpo allo specchietto, e quando l'automobilista da copione ha sporto il braccio per aggiustarlo gli si sono aggrappati. Una breve colluttazione, poi sono scappati con il bottino: un Rolex in oro rosa da 45mila euro. Senza sapere però che gli uomini dell'Antirapina guidati da Francesco Giustolisi li stavano monitorando. E hanno chiuso la rete quando i due si sono fermati nella base di via Nikolajevka.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA