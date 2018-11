Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniÈ la voce potente e suadente di Elisa ad aprire stasera la Milano Music Week.La cantante è al Teatro Dal Verme con Storytellers (poi in onda su Vh1) e per la sua serata si divide tra le hit di 20 anni di carriera eseguite in acustico e anedotti sul suo percorso artistico. Naturalmente presenta anche il suo ultimo album Diari aperti uscito a fine ottobre (ingresso libero ma già sold out).I numeri della Music Week sono importanti: sono attesi 200 artisti e oltre 200 appuntamenti tra live e incontri. Si va da Baby K, Nicola Piovani, Riccardo Sinigallia, Emma Marrone, Dolcenera, Eros Ramazzotti, i Mudhoney aii Maneskin, Riccardo Sinigallia, Jean Michel Jarre, Trevor Horn, Wrongonyou. Alcuni artisti sono in palinsesto coi loro concerti, altri come ospiti di incontri: è il caso di Nicola Piovani che oggi alla Feltrinelli Piemonte oppure Marracash che intervista il sindaco Giuseppe Sala (mercoledì in Santeria). Il consiglio quindi è di scorrere il programma e crearsi il proprio percorso sonoro.riproduzione riservata ®