Dal verde al liuto, la carica dei 700 corsi

Dalla passione per la grafica all'amore per le piante e la progettazione del verde. E poi la ristorazione, l'artigianato, i corsi di restauro, la liuteria e sartoria, le lingue straniere. Palazzo Marino è pronto a ripartire con i corsi di formazione (nel 2018 in 10mila hanno frequentato). E introduce anche l'open day, che si tiene domani in viale D'Annunzio 15. Sono oltre 700 i corsi proposti dal Comune per il 2019/20. «Quest'anno - spiega l'assessora alle Politiche per il Lavoro Cristina Tajani - abbiamo pensato a una giornata interattiva tra docenti e futuri allievi. Un open day con una nuova idea: chi porterà la propria proposta di formazione contribuirà, con noi, a pensare ad un'offerta didattica davvero in sintonia con i bisogni del mercato del lavoro, della città, dei suoi cittadini». Dalle 10 alle 18, si avrà la possibilità di dialogare e confrontarsi con i docenti dei diversi centri.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA