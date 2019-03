Dal teatro al cinema al teatro: ci sono storie che, grazie alla loro sostanza, si accomodano con naturalezza su ogni set. Questo è il caso de L'operazione di Stefano Reali, commedia dolceamara che il regista e autore fece debuttare nel 1989, poi trasformò in film nel 1997 (In barca a vela contromano) e oggi torna sul palco.

Protagonista sempre Antonio Catania, atteso al Teatro Martinitt da questa sera con un altro collega di schermo, Nicolas Vaporidis. «Tutto si svolge in un ospedale, reparto ortopedia spiega Antonio Catania La forza della piéce, rispetto al film, è il testo asciutto. La storia, che parla di malattia e di piccole e grandi corruzioni nel sistema sanitario nazionale, va dritta al pubblico: l'ospedale è un microcosmo del nostro paese che, diciamolo, fatica a cambiare».

A fare da leva all'intreccio dove Catania è Luigi, ricoverato da troppo tempo nel reparto, e Vaporidis è un giovane che non è lì per caso - c'è poi «una componente di giallo, con colpo di scena finale». Accanto al teatro, Antonio Catania non dimentica il cinema: «A breve dovrebbe uscire Free di Fabrizio Maria Cortese, storia di cinque anziani in fuga da una casa di riposo». (F.Gat.)

