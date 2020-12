Dal rossonero a Lacombe in Francia-Italia tutte le reti da record passate alla storia

Timothy Ormezzano

Come lui nessuno mai. Rafael Leao ha segnato il gol più veloce nell'ultracentenaria storia della Serie A. Nemmeno il tempo di collegarsi con il Mapei Stadium che il milanista aveva già bucato il Sassuolo. Tutto in 6 secondi e 76 centesimi.

Partenza dritto per dritto di Calhanoglu, subito dopo il calcio di inizio, e assist filtrante per il portoghese, vice-Ibra di giornata, bravissimo a infilarsi tra Marlon e Toljan e a superare Consigli. Nulla di improvvisato, Speady Leao ha messo in pratica uno schema di mister Pioli, con l'inevitabile complicità dei neroverdi.

Il gol-lampo ha migliorato il precedente primato di Paolo Poggi, che resisteva da 19 anni: il suo gol arrivò dopo 7''20, a inaugurare il 3-1 del suo Piacenza in casa della Fiorentina nel 2001. Sul terzo gradino del podio c'è Marco Branca, a segno dopo 9'' di Udinese-Fiorentina 4-0 del 1993. A seguire per pochi decimi di secondo il nerazzurro Gianfranco Matteoli (9'' in Inter-Cesena 1-0 del 1988) e il viola Tullio Ghersetic (10'' in Como-Fiorentina 21 del 1953).

Corsi, ricorsi e ricordi. Passando al settore campionati mondiali, chi ha più di 50 anni ricorderà la rete a freddissimo subita dall'Italia all'esordio dei Mundial di Argentina 1978, contro i cugini della Francia. Lacombe bucò Zoff dopo appena 30'', ma poi arrivarono pareggio e sorpasso griffati da Rossi e Zaccarelli.

La rete più rapida nella storia dei Mondiali è però quella realizzata nel 2002 dopo 10''89 da Hakan Sukur, ex attaccante di Inter e Toro, nella finale per il terzo posto tra la sua Turchia e la Corea del Sud.

Difficile, comunque, stabilire il record assoluto in materia di gol-lampo se si considerano anche i campionati minori, con minori opportunità di controlli precisi. Diverse reti sono arrivate subito dopo il calcio d'inizio, con un tiro da centrocampo, in poco più di 2 secondi, ma in questi casi l'ufficialità è un optional. Due secondi: più o meno il tempo necessario per pronunciare il nome del fulmine rossonero Rafael Alexandre da Conceiçao Leao.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA