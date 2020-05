Dal Poldi Pezzoli all'Hangar Bicocca, i musei si stanno risvegliando dal lungo e doloroso letargo. Per ora ci sono i primi spazi privati ad accogliere i visitatori, mentre i musei civici e nazionali (dal Castello a Brera al Cenacolo) sono ancora in fare di organizzazione.

Riapre domani Hangar Bicocca, dove viene prorogata fino al 10 gennaio 2021 la mostra della 35enne americana Trisha Baga the eyes and the ear mentre prosegue ...the Illuminating Gas del gallese Cerith Wyn Evans. Oltre, ovviamente, all'installazione permanente Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer. Ingressi contingentati e separati per ingresso e uscita, senza prenotazione online dei biglietti che saranno comunque gratuiti. L'apertura sarà sabato e domenica dalle 10,30 alle 20,30 fino a data da destinarsi.

Ha aperto invece fin da lunedì il Museo Poldi Pezzoli. I visitatori sono invitati a prenotare la visita, consentita a un massimo di 25 persone a turno, distribuite sulle 27 sale del museo, che ospita la mostra Memos, allestita a febbraio in collaborazione con la Camera della moda e che resterà aperta fino alla fine di settembre per accompagnare la prossima Fashion Week, come richiesto dalla camera nazionale della moda. All'ingresso termoscanner, guanti e disinfettante, come in tutte le attività aperte al pubblico. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA