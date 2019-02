Dal Pirellone ok alla scatola nera

Via libera della giunta regionale alla sperimentazione della scatola nera. Servirà a misurare le emissioni inquinanti, in alternativa ai divieti anti-smog. Il sistema Move-In si basa su un dispositivo da installare sull'auto (a richiesta) per misurarne percorrenza e potenziale inquinante. Lo scopo è fare in modo che il proprietario possa beneficiare di un bonus annuale di chilometri (da mille a diecimila), esaurito il quale arriva la sanzione. Costo 50 euro.

«Un'innovazione assoluta, e Regione Lombardia sarà la prima in Italia a sperimentarla», ha spiegato l'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo. ««Ai divieti preferiamo gli incentivi» sottolinea Cattaneo, spiegando che «l'obiettivo è di mettere Move-In a disposizione degli utenti entro il 1° ottobre prossimo, in coincidenza con la nuova stagione termica».

