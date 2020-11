Dal paziente uno alla Rosa camuna

Si portano a casa anche la Rosa camuna - la massima onorificenza riconosciuta dalla Regione Lombardia - dopo il cavalierato al merito ricevuto da Mattarella lo scorso giugno. Le dottoresse dell'Asst di Lodi Annalisa Malara e Laura Ricevuti, che scoprirono a Codogno il primo caso di coronavirus in Italia, il cosiddetto paziente 1, sono state insignite della massima onorificenza della Regine Lombardia in una cerimonia di premiazione a distanza, nell'Aula di Palazzo Pirelli.

Oltre ai due medici sono state premiate la snowboarder bergamasca Michela Moioli, l'Atalanta Calcio, il campione di ciclismo Felice Gimondi, scomparso lo scorso anno, Carla Fracci e il filosofo Carlo Sini. «I premiati vanno dal volontariato, allo sport, alla cultura, alla medicina, all'arte e sono la prova di come la nostra Regione sia un coacervo di tutte le migliori espressioni della società» ha detto il governatore Fontana durante la cerimonia.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA