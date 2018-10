Dal Museo alla Radio inizia la nuova era

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaIl nuovo Museo permanente del design italiano. La XXIIesima Esposizione internazionale (Broken Nature il titolo). Radio Triennale con un vero palinsesto (anche in inglese). E il nuovo Urban Center, per dare informazioni sulla città ai turisti e ai milanesi.La Triennale è pronta ad accogliere il presente con un ventaglio di novità presentate ieri dal presidente Stefano Boeri. «Siamo in un momento in cui la comunicazione aperta e onesta non è solo necessaria ma è rivoluzionaria», spiega. La volontà è far diventare Triennale un'istituzione che deve essere sempre più connessa col mondo. Innanzitutto il Museo permanente del design italiano che da febbraio ospiterà 1600 oggetti esposti come opere d'arte, ciascuno con la sua storia, la poetica e il contesto.Poi seguirà la 22/a Esposizione Internazionale (dal 1° marzo al primo settembre), Broken Nature: Design Takes on Human Survival il titolo. Obiettivo evidenziare gli approcci creativi per correggere o fermare il corso di autodistruzione dell'umanità con idee provenienti da istituzioni, università, studi di tutto il mondo. Tra gli altri progetti il lancio di Radio Triennale per raccontare le attività culturali dell'istituzione, le arti a Milano e nel mondo. Il programma culturale prevede grandi mostre su architettura, moda, arti visive, new media e fotografia. Infine, il trasferimento dell'Urban Center del Comune nell'ambito di una ristrutturazione interna dell'edificio. «Abbiamo un debito consolidato, ma il modo migliore per affrontare il futuro è non fermarsi - ha detto Boeri rispondendo ad una domanda sulla situazione economica della Triennale - La situazione è stata grave, ma possiamo contare su un gruppo di partner importante». Alla presentazione il sindaco Giuseppe Sala il sovrintendente della Scala Alexander Pereira e l'ex governatore Roberto Maroni, che fa parte del cda.